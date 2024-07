Brindisi, altro assalto a un portavalori: auto incendiate e traffico in tilt

04 luglio 2024 a

Altro assalto da film a un portavalori. Un commando di rapinatori ha colpito sulla strada statale che collega Lecce a Brindisi nel tratto tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, ai confini tra le due province.

Secondo le prime ricostruzioni, i criminali non avrebbero esitato a dare alle fiamme alcune auto in entrambi i sensi di marcia per fermare il furgone e portare a termine il colpo. Il gruppo inoltre avrebbe esploso anche colpi di arma da fuoco per ostacolare l'inseguimento da parte delle forze dell'ordine.

Il traffico sulla statale è in tilt: sul posto al momento numerosi mezzi di carabinieri e polizia. Ancora poco chiara la dinamica complessiva dell'accaduto. L'assalto in Puglia segue di pochi giorni quello ancora più clamoroso alla sede di Mondialpol di Sassari, con la banda di rapinatori letteralmente svanita nel nulla con il bottino.



Notizia in aggiornamento