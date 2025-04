Papa Francesco, i fedeli in coda al feretro usati per "chiedere" un Bergoglio bis

La colonna di fedeli in coda per rendere omaggio a Francesco, che terminerà stasera alle 19 per far posto alla cerimonia di chiusura della bara, non sarà solo un momento di commiato e partecipazione spirituale. Al pari del corteo funebre, che domani porterà Bergoglio alla sepoltura di Santa Maria Maggiore, entrambe le cornici di pubblico («Si stima un milione di persone», sostiene il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci) saranno usate come megafono per sottolineare l’apprezzamento dei cattolici per il defunto pontefice e stabilire una narrazione utilissima.

Utilissima a chi? A quanti avranno buon gioco a sostenere che mai come in questo caso vox populi, vox Dei e, dunque, si prodigheranno per far arrivare perfino nel chiuso del Conclave quel «chiacchiericcio» (Bergoglio dixit) secondo cui servirebbe davvero un sequel, un pontificato dalla linea in continuità con quello appena terminato e che tanto ha scaldato le anime progressiste (avevate mai visto l’ex comunista Bertinotti o l’abortista Bonino omaggiare così un papa?).