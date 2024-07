Riva del Garda, madre e figlio scomparsi: inghiottiti dalla corrente del lago?

17 luglio 2024 a

a

a

Scomparsi madre e figlio da una spiaggia sul lago di Garda. Subito attive le ricerche dei carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, in Trentino, di Hanna Shabratska (56 anni) e del filgio Oleksiy (19 anni), entrambi di origine ucraina. I due non sono rientrati a casa dopo una giornata trascorsa sul lago di Garda. Non vedendoli tornare nell'abitazione di Rovereto, dove la famiglia è residente, il compagno della moglie Mauro Mariotti ha chiamato le forze dell'ordine per denunciarne la scomparsa. Le e ricerche si concentrano nella zona di Punta Lido, dove sono al lavoro i sommozzatori.

Mamma e figlio erano partiti in pullman per raggiungere il lago dove hanno trascorso la giornata. Come è stato dimostrato dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Sono stati ritrovati in spiaggia gli asciugamani, i vestiti e le borse appartenenti ai due ucraini. In quel specifico punto il lago ha una profondità di circa otto metri e si trova vicinissimo alla riva. "È un'area soggetta a forti correnti e cambi di temperatura, già in passato altri bagnanti si sono abissati", ha spiegato una bagnina che lavora in uno stabilimento del posto.

Trentino, turista attaccato da un orso: vivo per miracolo, dove è stato colpito

I due ucraini si sono trasferiti nel nostro Paese da due anni per fuggire dalla guerra: Shabratska avrebbe conosciuto Mariotti tramite un canale social quando ancora viveva nel Donbass. È stato proprio il trentino a convincerla a non spostarsi in Polonia ma a venire in Italia e a ospitarla insieme al figlio: la cinquantaseienne lavora come badante, mentre il diciannovenne a breve avrebbe iniziato un impiego in un bar. L'uomo sta seguendo con apprensione le ricerche dalla spiaggia del Garda.