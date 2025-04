4 di Sera, Conte contro Meloni sui dazi: "Fa finta"

"Evidentemente fa finta di non rendersi conto di cosa significhi": Giuseppe Conte, ospite di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, lo ha detto a proposito di Giorgia Meloni e delle sue dichiarazioni al Tg1. La premier, in particolare, ha detto che sui dazi annunciati dagli Usa non è in corso una catastrofe. "Il mercato degli Stati Uniti è importantissimo", ha proseguito il leader del Movimento 5 Stelle. Che poi ha accusato la presidente del Consiglio di minimizzare: "Si è ormai asserragliata a palazzo Chigi e interrotto i contatti con la vita reale".

Secondo l'ex premier, "occorre negoziare" con il presidente statunitense "Donald Trump, fargli capire che questo suo approccio creerà una spirale recessiva in grado di danneggiare gli Stati Uniti. Dobbiamo dire che siamo disposti a prendere contromisure". Conte, poi, ha ribadito il suo pensiero sulla decisione della presidente del Consiglio di sfilarsi dall'accordo con la Cina firmato in passato dal suo governo: "Al posto di Giorgia Meloni non avrei strappato la Via della Seta, che apriva altri mercati. Era stato firmato senza mettere a rischio l'alleanza atlantica, ma io devo pensare ai miei imprenditori, alla mia comunità e la Cina poteva assorbire molto più del 10% che è la quota del nostro export negli Usa". A suo dire ora "Meloni andrà in Cina col cappello in mano, ma sarà l'ultima della fila di tutti i Paesi europei che cercano nuovi mercati, come ad esempio il Mercosur".