Autovelox illegali, scatta il sequestro in tutta Italia: ecco in quali città

29 luglio 2024

Sequestrati preventivamente alcuni autovelox giudicati illegali in tutto il territorio nazionale: tra i comuni e le città interessate ci sono Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Pomarico, Cerignola, Pianezza, Piadena, Formigine, Arcola, Carlentini e San Martino in Pensiliis. Tutto è partito dall'operazione della Polstrada di Cosenza, mentre il provvedimento è stato emesso dal gip nell'ambito di un'attività d'indagine delegata dalla Procura di Cosenza a seguito di quanto emerso dagli accertamenti sulla "non legittimità del sistema di rilevamento delle violazioni della velocità effettuate con la strumentazione denominata T-EXSPEED v 2.0 con postazioni fisse per il rilevamento della velocità sia media che puntuale, dislocate lungo la statale 107 e la provinciale 234 del territorio della provincia di Cosenza e la statale 106".

"Una indagine lunga, complessa ed articolata, irta di ostacoli in considerazione della delicatezza della materia e delle implicazioni economiche che riguarda il settore", hanno sottolineato gli investigatori. Inoltre, gli accertamenti effettuati, secondo quanto riferito dalla Polstrada di Cosenza, hanno consentito di appurare non solo la mancata omologazione ma anche l'assenza del prototipo del sistema di rilevamento, elementi indispensabili per accertare la legittimità delle violazioni rilevate da questi sistemi, di proprietà di società private che vengono date in noleggio a enti locali. Il rischio, concreto, è di danno erariale nel caso di ricorso da parte di utenti a cui spesso i giudici chiamati in causa riconoscono non solo l'annullamento del verbale ma anche il risarcimento delle spese.