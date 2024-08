Meteo, l'anticiclone Caronte colpisce ancora: in arrivo il weekend più caldo dell'anno

09 agosto 2024 a

Dopo l'ondata di maltempo che ha investito soprattutto il nord del Paese, è in arrivo il weekend più caldo dell'anno. Sono gli esperti metrologici, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 agosto l'anticiclone africano Caronte porterà un grande aumento delle temperature in tutta la penisola, anche di 40 gradi. Saranno le minime che, durante i prossimi giorni, determineranno il caldo record di questo weekend 2024.

Da sabato a martedì della prossima settimana ci sarà instabilità atmosferica con tantissimo sole e attività temporalistica minima. A Ferragosto, invece, un parziale cedimento dell'alta pressione potrebbe invece favorire il ritorno di qualche temporale al Nord, successivamente anche al Centrosud, ma si tratta di una ipotesi che necessita di ulteriori analisi e conferme, certamente non definitiva.

Tra le città più calde si segnalano per il Nord: Alessandria, Pavia, Milano, Cremona, Mantova, Verona, Rovigo, Padova, Pordenone, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Imola. Per il Centro: Firenze, Grosseto, Perugia, Terni, Sulmona, Roma, Rieti, Frosinone, Latina. Per il Sud e le Isole: Isernia, Benevento, Caserta, Avellino, Matera, Foggia, Cosenza, Catania, Caltanisstta, Agrigento, Nuoro.

Il giorno più caldo sarà domenica 11 agosto. E, con molta probabilità, durerà fino a martedì 13 agosto. A seguire si potrebbe registrare un quantomeno parziale smorzamento della canicola a partire dalle regioni settentrionali, ma stiamo parlando di qualche grado in meno: il clima si manterrà comunque caldo, con tutta probabilità ancora intenso al Centrosud.