Urbino, "spritz dopo la Messa": il don lancia la bevuta in Chiesa, esplode la polemica

Un'iniziativa quantomeno originale e che è subito diventata virale online: la parrocchia universitaria di Urbino, a cui capo c'è don Andrea Ricatti dell'Ordine dei Frati Minori, ha lanciato una proposta insolita, senza precedenti, per attirare i giovani in Chiesa: un aperitivo spritz dopo la Messa.

Il manifesto dell'evento presenta un’immagine dell’aperitivo accanto alla chiesa di San Domenico, a corredo lo slogan "2Xuno", dove la lettera "O" è sostituita da un’immagine di Cristo. Accanto alla chiesa, la scritta recita: "Dopo la Messa, apericena e spritz, offerti per tutti". Una trovata che ha conquistato il web, con un diluvio di commenti e reazioni tra gli utenti dei social media. Iniziativa, certo, per certi versi discutibile.

Infatti le reazioni sono state contrastanti: alcuni hanno criticato l'iniziativa per il suo apparente tono "profano", mentre altri l'hanno accolta con umorismo e bonarietà. I commenti variavano da battute come "Offerto dal parroco Don Perignon" e "Aperimessa", a elogi per l’idea, considerata da molti come un valido tentativo di coinvolgere i giovani nella vita parrocchiale.

Don Andrea Ricatti, da par suo, non si è nascosto e ha risposto alle polemiche e ai commenti con una nota positiva. "Grazie a tutti per la pubblicità, siamo grati per l'attenzione", ha affermato il parroco. "Sono il frate che ha organizzato questo evento con la parrocchia universitaria di Urbino, e vi invitiamo a passare da noi se siete in zona. Siamo felici di accogliervi e scambiare due chiacchiere. Pace e bene a tutti", ha concluso. Risultato? Ha raccolto centinaia di like al suo post...