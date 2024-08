Mucillagine nell'Adriatico? "Ecco la soluzione": lo show del bagnino Lorenzo Ercoles

18 agosto 2024 a

a

a

Il dramma della mucillagine che infesta il mar Adriatico. Nessun problema, almeno secondo Lorenzo Ercoles, il celebre bagnino di Cattolica, star dei social da anni a questa parte, il quale propone la sua peculiare, e ironica, soluzione: "Come risolvere il problema della mucillagine? Basterebbe aggiungere un po’ di bidoni di sale nel mare...". Così in un video postato su Facebook dove espone le sue lunari teorie sul ritorno delle mucillagini.

Lo show è dirompente, sin dalle prime battute. "Tutti a dire che non si può fare il bagno perché c’è la mucillagine. Perché quest’anno c’è la mucillagine? Per tre motivi. Prima di tutto perché quest’anno c’è un caldo che non se ne può più...", inizia Ercoles. E per rispondere alle ovvie obiezioni, aggiunge: "Allora te mi dirai: era caldo anche l’anno scorso, ma la mucillagine non c’era... E perché quest’anno c’è? Perché ci sono altre due cause".

Una di queste, secondo il bagnino, è l'uso dei fertilizzanti in Pianura Padana: "In pianura padana buttano i fertilizzanti nei campi, il fiume Po con la pioggia li porta in mare e porta così il nutrimento alle alghe che sono già in gazoia per il caldo". L’altra causa che indica è la riduzione del sale nel mare Adriatico: "Nel mare Adriatico quest’anno purtroppo c’è meno sale... Non lo dico mica io, lo dicono gli scienziati".

Mucillagine, "moria devastante di vongole": il dramma, "situazione vicina al collasso"

E perché mai ci sarebbe meno sale? "Ci ho pensato tutta la notte – riprende con un pacco di sale in mano – e alla fine ci sono arrivato. Siccome l’anno scorso c’è stata l’alluvione, quest’anno trattengono meno acqua nei pozzi e nelle dighe" per evitare ulteriori disastri. "Arriva più acqua dolce in mare, e si riduce la salinità". Quindi, la soluzione proposta è: "Buttare mucchi di sale nel mare, come quando c’è il nevone, e via: la mucillagine è finita". E via col sale in mare. Un video ironico, anche se la questione della salinità ha una base scientifica per quel che riguarda l'invasione della mucillagine, causata però in primis dall'aumento delle temperature delle acque.