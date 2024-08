Meteo, torna il bel tempo? Sì ma non ovunque, chi resta sotto la pioggia

21 agosto 2024 a

Tornano caldo e bel tempo in Italia, ma non ovunque. La giornata di oggi, mercoledì 21 agosto, sarà caratterizzata dall'avanzata prepotente dell'anticiclone africano su tutta la Penisola, anche se ci saranno ancora delle precipitazioni, più intense al Centrosud. L'allerta gialla, in particolare, interessa 4 regioni, Abruzzo, Marche, Molise e Puglia.

Al Nord ci sarà tempo nuvoloso su Alpi e Prealpi, con rovesci o temporali sparsi. Nubi più compatte, invece, dalla sera sui rilievi del Triveneto; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Settentrione. Per quel che riguarda il Centro e la Sardegna, poi, ci saranno addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione solo verso sera. Bel tempo sul resto del centro, con qualche fenomeno instabile solo durante le ore centrali, in particolare sulle regioni tirreniche peninsulari.

Meno stabile la situazione meteorologica al Sud e in Sicilia, dove ci saranno nubi sparse accompagnate da rovesci o temporali sparsi. Anche in questo caso ci sarà un'attenuazione dell'instabilità solo verso sera. Per quel che riguarda le temperature, infine, le minime restano invariate o comunque in lieve aumento su tutto il Paese; mentre le massime saranno in aumento su tutta la penisola. Moderati i venti, con locali rinforzi in occasione dei temporali.