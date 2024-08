"Niente acqua al bar se paghi con il bancomat": il video virale del turista a Gallipoli

22 agosto 2024 a

"Qui in Puglia non hanno dato l’acqua a mia figlia perché non accettavano il mio bancomat… Assurdo nel 2024 vedere queste cose". Inizia così il duro sfogo di un turista che ha denunciato sui social il fatto di non aver potuto pagare due bottigliette d'acqua con il bancomat. Siamo a Gallipoli, qui il caldo picchia forte e l'uomo insieme alla sua bambina cercano un bar dove poter acquistare un pò d'acqua fresca.

Ma quando l'uomo si avvicina alla cassa per pagare si rende conto di non avere contanti e così estrae dal suo portafoglio la carta di credito con cui intende pagare le bottigliette d'acqua. "Purtroppo per due euro non accettiamo il bancomat", si è sentito dire Mirko dai baristi. "Questa è una cosa che io non ho accettato assolutamente — continua nel video denuncia — com’è possibile che nel 2024 continuino a rompere le scatole per i pagamenti col bancomat? Aprite i locali, in un posto di turismo, non potete dirmi che non accettate il bancomat perché due euro sono pochi. È inaccettabile la cosa", denuncia ancora il giovane papà.

L'uomo però non si è fatto scoraggiare dalla brutta esperienza e nel video continua il suo racconto affermando che "a parte questo Gallipoli è una bellissima città, è un bellissimo posto di mare, la gente è molto accogliente, però mi è successa questa cosa che volevo raccontare anche a voi perché nel 2024 queste cose non dovrebbero succedere", conclude. Il video è stato ripreso e rilanciato anche dalla pagina social “Puglia Fenomenale” che ha condiviso il pensiero del papà: "É successo a Gallipoli, ma poteva succedere ovunque; certe cose non sono tollerabili nel 2024. Era meglio regalare la bottiglietta arrivati a questo punto. Pubblico la denuncia di questo ragazzo, per sensibilizzare i vari commercianti affinché certi episodi non accadano più".

