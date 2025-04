PiazzaPulita, Giovanni Floris: "L'opposizione impari dalla maggioranza"

Si arriva da una settimana in cui entrambi i blocchi, in Europa, si sono divisi sul riarmo. Ogni partito, di fatto, ha ribadito le proprie posizioni. In questo senso, però, la grande contraddizione è del Partito democratico, che dopo essere deflagrato nelle scorse settimane a Strasburgo con una spaccatura eclatante tra astenuti (linea imposta dalla segretaria Elly Schlein) e favorevoli, ha cercato di ricomporre la frattura interna non riuscendoci del tutto, con due voti contrari (gli "indipendenti" Marco Tarquinio e Cecilia Strada, peraltro scelti dalla leader e a lei vicini per sensibilità politica e personale). E sabato c'è la manifestazione "pacifista" in piazza a Roma indetta da Giuseppe Conte, alla quale i dem potrebbero (il condizionale è d'obbligo) potrebbero partecipare alla spicciolata, per non rischiare di compromettere i rapporti con l'ala più centrista e moderata della cosiddetta "coalizione".