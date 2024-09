Meteo, un'apocalisse d'acqua: ecco dove sta per colpire in Italia

07 settembre 2024 a

a

a

Una nuova e intensa perturbazione attraverserà l'Italia tra domani, domenica 8 settembre, e lunedì. Si tratta del primo vero affondo autunnale dall'inizio di settembre. Questa ondata di maltempo sarà generata dalla fusione tra un vortice situato sul Golfo di Biscaglia e un impulso di aria fredda proveniente dal Nord Atlantico, che romperà il campo di alta pressione sul Mare del Nord. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, in virtù di queste condizioni, si formerà così una saccatura che si estenderà dall'Inghilterra fino alle Baleari, carica di umidità e caratterizzata da forti contrasti termici, condizioni ideali per generare abbondanti precipitazioni.

L'ondata di maltempo inizierà nella notte tra sabato e domenica con i primi temporali nel Nordovest, ma il picco delle precipitazioni si avrà nel corso di domenica, con fenomeni intensi attesi soprattutto nel Centro-Nord. Gli accumuli di pioggia a fine giornata potrebbero superare i 120-150 mm in Liguria, 100-120 mm in aree come l'alto Piemonte, alta Lombardia, Friuli, Toscana interna, Romagna e alto Lazio, mentre altrove si prevedono valori tra 50 e 80 mm. Nella notte tra domenica e lunedì, il fronte si sposterà verso Sud, lasciando prima il Nord e poi anche il Centro. Abruzzo, Campania e Calabria tirrenica potranno vedere accumuli fino a 100 mm o più, con temporali forti anche in Sicilia. Le precipitazioni saranno prevalentemente sotto forma di temporali o rovesci, con possibili locali grandinate.

L'arrivo della saccatura sul Mediterraneo centrale porterà anche un marcato rinforzo dei venti, con correnti di Libeccio e Scirocco che anticiperanno il fronte, seguite da venti di Maestrale o Ponente. Dal punto di vista delle temperature, si prevede un calo termico al Nord, in particolare nel Nordovest e in Toscana, mentre il resto d’Italia vivrà ancora condizioni di caldo intenso. Lunedì le temperature caleranno sensibilmente anche al Centro-Sud.

Meteo, nubifragi autorigeneranti: dove da domenica si scatena l'inferno

Di seguito, nel dettaglio, le previsioni di domenica. Al Nord il maltempo arriverà al Nordovest già dal mattino, con temporali intensi in Liguria e Piemonte, mentre altrove si avranno ancora delle schiarite. Tra il pomeriggio e la sera, il peggioramento si estenderà a tutte le regioni del Nord con temporali violenti, nubifragi, grandinate e raffiche di vento. Rischio di allagamenti in Liguria orientale, alto Piemonte, alta Lombardia, alto Veneto, Friuli e Romagna. Nella notte si assisterà a un graduale miglioramento da ovest. Al centro i primi temporali interesseranno l'alta Toscana al mattino, con ampie schiarite nelle altre aree. Dal pomeriggio, peggioramento intenso sulla Toscana con forti temporali, che si estenderanno tra la sera e la notte a Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Al Sud, la Sardegna vedrà un aumento della nuvolosità con temporali nel pomeriggio e in serata. Altrove la giornata sarà soleggiata, ma nella notte si prevede un rapido peggioramento su Sicilia e Campania con temporali violenti e nubifragi. Le temperature caleranno al Nordovest e in Toscana, mentre al Sud rimarranno elevate, con punte oltre i 35-36°C. Venti di Libeccio e Scirocco soffieranno tesi, rendendo mossi o molto mossi i mari occidentali, mentre gli altri saranno mossi.

Arriva la "Burrasca di fine Estate": quando crollano le temperature e dove arrivano i nubifragi

Per quel che riguarda il lunedì, al nord al mattino si registreranno gli ultimi temporali sul Friuli, in graduale esaurimento, mentre altrove si assisterà a maggiori schiarite. Nel pomeriggio si potranno verificare nuovi temporali tra Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, mentre nel resto del Nord il tempo sarà più stabile e soleggiato. Al Centro invece marcata variabilità al mattino con qualche temporale residuo su Toscana, Lazio e Abruzzo, ma con ampie schiarite nel corso della giornata. Nel pomeriggio saranno possibili brevi piovaschi isolati, soprattutto tra l'Appennino e l'Adriatico. Infine il Sud, dove il maltempo colpirà con forza Molise, Campania e Sicilia, estendendosi rapidamente a Calabria, Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento su ovest Sicilia, Campania, Molise e alta Puglia. Le temperature saranno in generale calo, con venti forti di Maestrale e Ponente che renderanno molto mossi o agitati i mari, con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Questo scenario, concludono da 3bmeteo.com, rappresenta il primo vero episodio autunnale per l’Italia, con un significativo cambiamento delle condizioni meteorologiche.