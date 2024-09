Morta Clio Bittoni, la moglie dell'ex presidente Napolitano: aveva 89 anni

10 settembre 2024 a

Dopo una lunga malattia è morta questa sera a 89 anni Clio Maria Bittoni, moglie dell'ex presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, scomparso il 22 settembre di un anno fa. Nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, il 10 novembre 1934, avvocata della Lega delle Cooperative, l'ex first lady è stata sposata col l'ex capo dello Stato per 64 anni. Dalla loro unione sono nati due figli, Giovanni e Giulio.

La Bittoni lasciò l'incarico alla Lega delle Cooperative quando il marito venne eletto presidente della Camera. Su tale scelta, in seguito raccontò: "Lasciai perché mi sembrava inopportuno rimanere, essendo le mie controparti le commissioni parlamentari, la presidenza del Consiglio e altri organismi istituzionali. Ecco, forse in questo senso Giorgio ha influenzato la realizzazione di un percorso professionale". In coincidenza dell'elezione del marito al Quirinale, Clio Napolitano ha spesso partecipato a eventi ufficiali, accompagnando il marito in quasi tutti i viaggi di Stato. Nel settembre del 2012 si mise in fila come una comune cittadina per vedere una mostra d'arte su Vermeer allestita nelle scuderie del Quirinale, insistendo nel voler pagare il biglietto.

A esprimere cordoglio, tra gli altri, Enrico Letta: "Un pensiero di cordoglio e vicinanza affettuosa a Giulio, a Giovanni, ai nipoti e alla famiglia tutta. Con il ricordo di una persona dalle enormi qualità che ha sempre saputo interpretare il suo ruolo pubblico con misura e senso delle istituzioni. Un esempio per tutti. Clio", ha scritto l'ex premier su X.