Giuseppe Conte alla manifestazione contro il riarmo: "Piantiamo un pilastro per un'alternativa"

Dal dem Francesco Boccia al giornalista Marco Travaglio fino alla tiktoker Rita De Crescenzo: variegata la piazza chiamata a raccolta da Giuseppe Conte a Roma per protestare contro guerra, riarmo e caro vita. "Ci vediamo più tardi in piazza! #fermiamoli": ha scritto il leader del Movimento 5 Stelle sui social prima dell'inizio della manifestazione. L'appuntamento è stato fissato alle 13 in piazza Vittorio. Da lì è partito il corteo diretto ai Fori Imperiali, dove è stato allestito il palco di chiusura.

"Da questa piazza arriva un messaggio forte e chiaro - ha detto l'ex premier arrivando alla manifestazione - non vogliamo un piano di riarmo da ottocento miliardi, vogliamo un percorso di pace che veda l'Europa protagonista. Abbiamo bisogno di investire sul lavoro perché abbiamo i salari più poveri d'Europa. No a questa follia, peraltro senza un briciolo di difesa comune europea. Sono contento che le forze di centrosinistra siano tutte qui. stiamo piantando un pilastro solido e fermo per costruire una alternativa di governo". Poi dito puntato contro il governo: "Anziché rafforzare un progetto comune, ha avvantaggiato la Germania. Ha fallito completamente. Solo adesso Giorgia Meloni si rende conto dell'errore. E anche il voto sul riarmo è un suo fallimento storico, se lo porterà sulle spalle per tutta la vita".

All'evento non c'è la segretaria del Pd Elly Schlein, ma una delegazione dem. A guidarla il capogruppo al Senato Francesco Boccia, che però non interverrà dal palco.