Pesto, ricoverate 5 persone in condizioni gravissime: l'allarme del ministero della Salute

Cinque persone sono state ricoverate in condizioni gravissime per botulino. Tutte avevano consumato la stessa marca di pesto. Per tanto, il ministero della Salute ha lanciato l'allarme sulla minaccia data da questo alimento. Attraverso il sistema di allerta per alimentari e mangimi Rasff (Rapid Alert System for Food and Feed) le autorità francesi hanno infatti comunicato che stanno indagando su cinque propabili casi di botulitismo legati al consumo di pesto di aglio in scatola.

Pesto a l'ail des our, così si chiama il prodotto della marca O Ptitis Oignons. Tutti i vasetti sono stati ritirati dal commercio, come ha reso noto il ministero della Salute sul sito web. "Poiché dalle indagini svolte - si legge nella nota ufficiale - è emerso che le condizioni artigianali di produzione non garantiscono la sterilizzazione della conserva, è stato deciso dalle Autorità francesi, a titolo precauzionale, il ritiro e richiamo di tutti i vasi prodotti (tutte le date di produzione, tutte le date di scadenza) ed è stato diffuso anche un avviso di sicurezza".

La distribuzione di questo pesto è esclusivamente locale. Ma non è da escludere che le scatolette siano state vendute anche ad acquirenti italiani in occasioni di sagre e feste. Le autorità francesi informano gli altri Stati membri del RASFF che alcuni acquirenti probabilmente potrebbero risiedere all’estero. Nel caso alcuni consumatori avessero comprato la conserva, si raccomanda di non consumare tale prodotto.