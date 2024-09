Corriere, non consegna un pacco per 5 centesimi: "Ne è valsa la pena?"

14 settembre 2024 a

Il corriere non consegna il pacco per 5 centesimi: a raccontare la storia è la donna stessa, quella incaricata di consegnare il prodotto al cliente. Quest'ultimo, stando alla versione raccontata dal corriere, avrebbe preteso di ricevere il pacco pur non avendo la cifra esatta, 49,95. Di qui la decisione della donna di non consegnargli nulla. "Il costo è 49,95 - ha raccontato il corriere in un video pubblicato sui social - e questi sono i soldi che pretenderò anche domani, altrimenti il pacco resterà con me".

La donna, continuando col racconto della sua ultima disavventura sul lavoro, ha spiegato che il cliente si è presentato con 50 euro, ma non avendo né l'uno e né l'altra i soldi per il resto esatto, la consegna è saltata. "Il signor Mario, per dare un nome a caso al cliente - ha proseguito il corriere - voleva che prendessi 49,90. Così il pacco me lo sono tenuto. Il suo pacco è rimasto qua dietro, ne è valsa la pena per 5 centesimi? Non credo proprio. Tornerò domani e se non avrà l'importo esatto, finirà allo stesso modo". La donna, insomma, non ha voluto cedere minimamente alle insistenze del cliente, che a quanto pare premeva per avere il pacco nonostante i 5 centesimi mancanti.