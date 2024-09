Positano, scontrino-choc: due birre piccole? Rapinati: ecco l'importo

19 settembre 2024 a

La birra è per antonomasia la bevanda alcolica del popolo. Con pochi euro, qualsiasi persona può rilassarsi davanti a una bionda ghiacciata, magari in riva al mare mentre ammira un tramonto mozzafiato. Ma ogni luogo ha i suoi standard. E la stessa consumazione può essere consumata sborsando una cifra da capogiro. Due turisti inglesi, papa e figlia, si trovavano a Positano in vacanza. E, dopo aver camminato per mezza giornata, hanno deciso di fare una pausa per dissetarsi con una birra piccola. Due Peroni Capri, per la precisione, da asporto, in un bar del centro, dove si trovavano in quel momento. Poi arriva il momento di pagare, e quando l'uomo si accinge a pagare e nota la cifra sullo scontrino... arriva la sorpresa. Un totale di 30 euro.

Come riporta il Quotidiano della Costiera, i due turisti - entrambi provenienti da Nottingham, hanno dovuto pagare ben 30 euro per due birre Peroni Capri. Alla faccia di Robin Hood. Il costo, per la precisione, era di quindici euro l'una. Una cifra folle, se pensiamo che al supermercato la stessa marca di birra può essere acquistata spendendo poco più di un euro. Per di più si trattava di un prodotto da asporto, la bottiglietta da 33cl: non c'era neppure un servizio o un tavolo a giustificare un conto così salato.

Ma in questa storia c'è anche un lieto fine. Dopo aver pagato il dovuto, padre e figlia hanno raccontato la vicenda al barman dell'hotel dove alloggiavano. Il barista, colpito da tale ingiustizia, ha deciso di offrire un paio di Peroni, servite al tavolo e con vista mare. A dimostrazione del fatto che in Costiera l'ospitalità è rimasta sacra.