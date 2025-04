Nunzia De Girolamo, ecco i suoi maschi: grosse sorprese

Siamo maschi, oltre al sesso c’è di più. O no? Nunzia De Girolamo torna con una nuova stagione di Ciao Maschio, il talk della seconda serata del sabato di Rai 1 mescolando sensibilità femminile, testosterone, miele e peperoncino. Piccante, come spesso sono le confessioni dei suoi ospiti. E con qualche novità: giochi psicologici e talenti emergenti accanto alle spalle Giovanni Angiolini e Maruska Starr, a cui si aggiunge anche il comico napoletano Francesco Procopio.

L’onore e l’onere delle prime interviste spetta all’ex governatore del Lazio ed ex conduttore Piero Marrazzo, al direttore del Corriere dello Sporte giudice di Ballando con le stelle Ivan Zazzaroni e all’attore e regista Rocco Papaleo. Ed è proprio il simpatico artista lucano a dare pepe all’esordio. Il faccia a faccia con la conduttrice diventa infatti quasi una seduta psicanalitica, soltanto molto meno seriosa di quelle tradizionali.

«Credo che il sesso sia un po’ sopravvalutato, o comunque posizionato male», premette l’interprete de I laureati e Basilicata coast to coast. «In fondo il sesso puro è una fisioterapia. Io lo dividerei, lo liberalizzerei. Nel senso che dovrebbe essere una cosa molto più alla portata di tutti e di tutte. E relegherei invece il sentimento, quello più puro, quello più romantico, ad altro. Li dividerei un po’». «Poi - prosegue - c’è il sesso col sentimento, che è ancora un’altra cosa, è un po’ cristiano, cattolico, quello che si fa per la procreazione, o anche per stare bene insieme, quando una coppia riesce a giocare un po’ col sesso». In ogni caso, viva la libertà. E infatti Papaleo non esclude «l’esplorazione verso altri lidi, che è poi quello che ha contraddistinto la mia vita, cioè l’attenzione verso altre donne, o verso altri uomini o altre cose».«Tu hai avuto attrazione sia per uomini che per donne?», domanda la De Girolamo.