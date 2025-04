Domenica In, la privatissima rivelazione di Luca Zingaretti: "Come ho conquistato Luisa Ranieri"

Luca Zingaretti ospite di Domenica In. L'attore è tra i protagonisti della puntata di domenica 6 aprile in onda su Rai 1. "Noi attori siamo tutti narcisisti", ammette senza troppi giri di parole a Mara Venier. In studio Zingaretti promuove il lancio del suo primo film da regista: "Da dieci anni avevo questo desiderio di passare dietro la macchina da presa - spiega -. Ci ho messo un po' di tempo per realizzarlo. Io non volevo essere nel cast ma alla fine l'ho fatto, dopotutto noi attori siamo tutti estremamente narcisisti".

Questa storia - svela - "parla di come noi esseri umani abbiamo la capacità di rimetterci in piedi dopo i colpi della vita. A me queste storie mi hanno sempre toccato profondamente. Mi commuove l'essere umano che si rimette in piedi".