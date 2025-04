Ylenia Carrisi, il fratello Yari: "Quella foto...", un aneddoto straziante

Ospite di Silvia Toffanin nel salotto televisivo di Verissimo, nella puntata di sabato 5 aprile, Yari Carrisi – figlio di Al Bano e Romina Power – ha condiviso aspetti molto intimi della sua vita, ripercorrendo esperienze personali e familiari. Appassionato di viaggi fin da piccolo, Yari ha raccontato: Io ho viaggiato tantissimo durante la mia vita: il primo viaggio l'ho fatto a un mese e da lì non mi sono mai fermato".

Durante la conversazione con la Toffanin, ha spiegato come il bisogno di distaccarsi dai riflettori lo abbia portato a esplorare nuovi orizzonti: "Io e la mia famiglia siamo sempre stati messi sotto ai riflettori di un certo tipo: tutti volevano sapere di noi, cosa facevamo e io ho voluto allontanarmi da questo, quindi, sono andato in India e lì ho ritrovato il mio equilibrio e ci sono rimasto per un po'", ha spiegato.

Uno dei passaggi più toccanti, però, è stato quello in cui Yari ha parlato della scomparsa della sorella, Ylenia Carrisi, svanita nel nulla il 5 gennaio del 1994. Un evento che ovviamente ha segnato profondamente la sua esistenza così come quella dell'intera famiglia: "Dopo la sparizione di Ylenia è stato bruttissimo. Per molti anni, ho pensato che lei fosse in giro da sola, però, poi, sono passati anni e ho iniziato a farmi una ragione". E ancora, Yari ha condiviso un aneddoto toccante: "Una mia amica mi aveva mandato una fotografia di un quadro esposto in un museo che rappresentava una ragazza che assomigliava tantissimo a Ylenia. Andai a vedere questo quadro ma era stato dipinto negli anni '60 e quindi non poteva essere lei. L'ho cercata ovunque, sono andato nel punto dove dicevano che una ragazza si era lanciata nel fiume", ha ammesso.