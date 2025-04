Manifestazione a Bologna, la sceneggiata Pd: sirene e bombe

Inizia la manifestazione a Bologna. Dal titolo "Una piazza per l'Europa", l'evento promosso dai sindaci Matteo Lepore (Bologna) e Sara Funaro (Firenze) inizia con le sirene anti-bombe. A spiegare la ragione è lo stesso primo cittadino dem: "Per prima cosa - esordisce Lepore - manderò video di questa piazza così piena al sindaco di Kharkiv in Ucraina, siamo gemellate dal 1966, abbiamo mandato loro beni di prima necessità e diversi volontari sono partiti e hanno aiutato quella popolazione, quella sirena loro la sentono ogni giorno da diversi anni. E lo manderò ai sindaci a Gaza, allo staff del sindaco Imamoglu ingiustamente carcerato".

La manifestazione, indetta dopo quella analoga a Roma, per Lepore è a favore di "un'Europa unita" perché "un'Europa divisa è un'Europa più debole". E ancora, spiegando le posizioni del Pd. Posizioni al centro di un dibattito interno: "Noi siamo per la difesa comune, siamo contrari al riarmo degli stati europei, ma questo non significa che non si debba lavorare politicamente per unire l'Europa, perché comunque chi in questi anni è avanzato, addirittura con un'invasione militare dell'Ucraina, chi ha occupato anche i mezzi di comunicazione anche attraverso la propaganda nazionalista ed estremista, lo ha fatto proprio perché l'Europa era divisa".