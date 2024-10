Chiara Petrolini e i neonati sepolti in giardino: "Grigliate e pizzate", le ultime rivelazioni-choc

12 ottobre 2024 a

a

a

Man mano che i giorni passano, emergono sempre più dettagli macabri sulla vicenda che vede coinvolta Chiara Petrolini. La 21 enne ha commesso un duplice infanticidio e ha sepolto i copri dei suoi due neonati nel giardino della sua casa a Traversetolo, in provincia di Parma. "Questa storia mi ha ferita - ha raccontato una vicina a Mattino Cinque News -. Anche io ho un bambino nato nel 2023 e sapere che il mio gioca nel cortile mentre di là erano sotto terra, ti lascia attonita".

Durante l'estate Petrolini invitata ogni tanto degli amici per delle feste. Una di queste si è addirittura svolta quando c'era già uno dei suoi figli sepolti in giardino. "Non so se si trattasse di grigliate o pizzate - ha proseguito la donna -, comunque parlavano come si fa in maniera normale tra amici". Poi c'erano le classiche liti tra vicino. Una, per esempio, scaturita per colpa di una siepe situata tra le due proprietà. "Non c'è stato nessun battibecco, nessuna discussione", ha spiegato la donna.

Chiara Petrolini, le femministe risolvono il caso degli infanticidi: colpa del patriarcato

"Hanno tagliato la siepe loro di là e l'abbiamo ridimensionata anche noi, mettendo poi un telo oscurante", questa la sua smentita, accompagnata da una precisazione: "Con la famiglia avevamo dei rapporti di buon vicinato".