Anpi multa da 566 euro per aver occupato a Grosseto il suolo pubblico

Finisce male il 25 aprile per l'Anpi di Grosseto. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia è stata multata di 566 euro a Orbetello. Il motivo? Occupazione di suolo pubblico della piazza dove nella mattinata di venerdì, nonostante lo stop dell'amministrazione comunale, ha tenuto un'iniziativa per il 25 aprile. La multa è stata fatta dai vigili urbani a Giulio Balocchi presidente provinciale dell'Anpi di Grosseto. Il Comune nei giorni scorsi con una delibera urgente della giunta aveva revocato l'autorizzazione a poter occupare il Parco delle Crociere. Eppure l'Anpi è andata lo stesso a fare la sua iniziativa. Ricevuta la multa dal comandante dei vigili di Orbetello, Anpi pensa di fare ricorso al Tar.

A fianco dell'associazione anche l'europarlamentare del Pd, nonché ex sindaco di Firenze. "Ho deciso di essere a Grosseto con l'Anpi e i rappresentanti delle Istituzioni per manifestare tutto l'impegno e la vicinanza anche del Parlamento europeo alla comunità di Grosseto per questa giornata che è tutt'altro che rituale, ma tesa a rinnovare un impegno per la tutela e l'attuazione della Costituzione e dei suoi basilari valori antifascisti - ha detto Dario Nardella -. Sono rimasto profondamente colpito dal grave gesto di alcuni amministratori locali che sono arrivati fino anche a vietare manifestazione dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani con quello che è anche e soprattutto il loro giorno".