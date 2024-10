Tessera sanitaria, il nuovo formato digitale: ecco tutto quello che si può fare

25 ottobre 2024 a

Da mercoledì 23 ottobre è partito il servizio per 50mila cittadini che rende disponibili sull'App Io le versioni digitali della patente di guida, della tessera sanitaria e della Carta europea della disabilità. Si tratta solo di un'anticipazione del portafoglio digitale - IT Wallet - che sarà pronto a prtire dal prossimo anno. Il campione dei 50mila utenti ha ricevuto una notifica sull'App Io, con tempi variabili in base all’aggiornamento dell’applicazione e allo store di riferimento dello smartphone.

Nella prima fase però i tre documenti menzionati non saranno utilizzabili nelle interazioni automatiche con servizi online o sistemi self. Ma potranno essere utilizzati con validità legale dai cittadini nelle interazioni fisiche della vita quotidiana in sostituzione dei documenti plastificati. La patente digitale potrà essere utilizzata in caso di controlli di forze dell'ordine. La tessera sanitaria sullo smartphone sarà utilizzabile in sostituzione del documento fisico per prenotare esami in presenza, per l’erogazione delle ricette per farmaci, per provare il possesso dell’assicurazione europea di malattia nei Paesi Ue. La versione digitale della Carta europea della disabilità si potrà impiegare negli stessi casi previsti oggi con la presentazione del documento fisico, previo utilizzo di un documento di riconoscimento.

I tre documenti digitali diventeranno disponibili per altri cittadini a partire dall’inizio di novembre. La seconda tappa prevede l’apertura a 250mila cittadini dal 6 novembre, poi si arriverà a 1 milione di cittadini dal 20 novembre per giungere infine alla disponibilità per tutti dal 4 dicembre.