Mantova, scende dal bus e viene travolta da un'auto: sbalzata in una scarpata, morta una 15enne

12 novembre 2024

Scende dall'autobus di ritorno da scuola, attraversa la strada e viene investita da un'auto che la sbalza in una scarpata vicina: è morta così una studentessa di 15 anni a San Benedetto Po, nel Mantovano. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, martedì 12 novembre, poco dopo le 14. Il pullman era arrivato da Mantova alla fermata sulla ex statale Virgiliana, appena fuori dal paese, in corrispondenza della frazione Villa Garibaldi. A quel punto la 15enne è scesa dal bus e ha cominciato ad attraversare la strada in un punto piuttosto trafficato. Proprio in quel momento è arrivata un'auto guidata da una ragazza di 26 anni che non è riuscita a evitarla.

Necessario l'intervento dell'eliambulanza, che ha trovato la ragazza in arresto cardiocircolatorio e l'ha poi trasportata in condizioni disperate all'ospedale. A seguito del violento impatto con l'auto, la studentessa è stata sbalzata a diversi metri di distanza, nella scarpata al lato della carreggiata della strada provinciale 496, all’altezza dell’abitato di Villa Garibaldi. In un primo momento i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori sulla 15enne sembravano inutili, poi però è stata registrata una flebile attività cardiaca. Di qui la decisione di trasferire la ragazza quanto prima in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma, dove poi però è avvenuto il decesso. Nel frattempo, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente.