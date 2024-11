Meteo, Mario Giuliacci: pessime notizie per il weekend dell'Immacolata, cosa svelano i modelli

30 novembre 2024 a

Ufficiale, l'inverno è arrivato. Con l’arrivo di dicembre si apre ufficialmente la stagione anche da un punto di vista meteorologico, e quest’anno le dinamiche climatiche sono piuttosto movimentate. Come spiega Mario Giuliacci sul suo sito personale, nei primi giorni del mese - tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre - una perturbazione attraverserà l’Italia portando piogge diffuse, freddo e neve a quote relativamente basse, specialmente al Nord. Ma l’attenzione è puntata anche sul fine settimana dell’Immacolata, quando una nuova ondata di maltempo potrebbe colpire il Paese con ancora più intensità.

Secondo i modelli meteorologici più aggiornati, per il weekend dell'Immacolata, quello del 7 e 8 dicembre, è previsto l’arrivo di una perturbazione nord-atlantica. Questa dovrebbe essere accompagnata da correnti di aria fredda che porteranno a un generale abbassamento delle temperature. Tuttavia, rispetto alle prime proiezioni, sembra che l’intensità del freddo sia stata parzialmente ridimensionata. Le temperature caleranno comunque, raggiungendo valori sufficienti a far scendere la neve fino a quote medio-basse.

Nel dettaglio, le previsioni attuali suggeriscono un fine settimana piovoso su gran parte d’Italia, con venti intensi e nevicate abbondanti sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale, a partire da altitudini comprese tra i 500 e i 1000 metri. Al momento, è meno probabile che i fiocchi di neve si spingano fino alle pianure, ma l’evoluzione rimane incerta.

Le previsioni per il periodo dell’Immacolata restano ancora soggette a variazioni significative. Non si escludono scenari più miti o, al contrario, un raffreddamento più intenso con nevicate a quote più basse. In ogni caso, l'inverno è iniziato: prepararsi alle temperature rigide.