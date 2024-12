Frosinone choc, mangia la pizza e muore: lo sgomento per Silvia Licocci, mamma-ultrà

Roberto Tortora 02 dicembre 2024 a

Aveva 41 anni, due figli ed era tifosissima del Frosinone. Poi, all’improvviso, mentre era a cena fuori con la famiglia, un malore improvviso dopo aver mangiato una pizza le ha tolto la vita. La tragedia si è consumata ad Alatri, in provincia di Frosinone, vittima Silvia Licocci, una donna residente nella vicina Monte San Marino.

Accompagnata subito dal marito in ospedale, il presidio di Frosinone-Alatri “Fabrizio Spaziani”, ma una volta al pronto soccorso però non c’è stato più nulla da fare per lei. Ora è stata disposta l’autopsia che dovrà spiegare le cause del decesso, per il momento avvolto nel mistero.

A dare l’annuncio su Facebook il Comitato della Parrocchia di San Valentino: “Abbiamo perso un'amica, Silvia Licocci, una giovane donna e una mamma! Ci stringiamo tutti intorno al dolore del Papà della Mamma dei Figli del compagno Pasquale e della Famiglia tutta!! CIAO SILVIA, sei andata via troppo presto ma il tuo sorriso illuminerà il cielo per sempre!”.

Il gruppo ultràs del Frosinone, “I leoni del Matusa”, l’ha omaggiata sui social: “Sei entrata come un uragano nelle nostre vite, te ne sei andata in punta di piedi. Sei stata una leonessa con il cuore giallazzurro, sempre presente e combattiva”. Non solo i tifosi, ma la comunità intera si è spesa per lei con messaggi di cordoglio, perché la notizia di questa morte improvvisa ha sconvolto tutti. La donna era conosciuta e ben voluta. C’è un amico della donna che scrive: "Non lasci la mente nemmeno per un giorno. Oggi sul nostro volto c’è una lacrima in più che ci sforzeremo di trasformare in sorriso, perché tu non avresti voluto vederci tristi. Siamo tutti senza parole, ci mancherai tantissimo". Ovviamente bisognerà attendere ancora per svolgere i funerali di rito, perché si dovranno riscontrare prima i risultati dell’esame autoptico che dovrà chiarire come, da una tranquilla serata in compagnia dei propri cari, Silvia sia passata in un attimo ad un malore fatale che le ha tolto la vita.