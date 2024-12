A8, camper contromano: inferno allo svincolo di Gallarate, un morto

24 dicembre 2024 a

Tragedia nella notte sull'autostrada A8, dove una donna di 42 anni ha perso la vita in un terrificante incidente stradale avvenuto poco prima dell'una nei pressi dello svincolo di Gallarate, in direzione Varese. Nell'impatto sono rimaste gravemente ferite altre due persone.

Stando alle prime ricostruzioni, il camper su cui viaggiava la donna come passeggera avrebbe effettuato una pericolosa inversione di marcia nei pressi della barriera di Gallarate, finendo poi per scontrarsi frontalmente con un taxi dopo aver percorso un breve tratto dell'autostrada in contromano.

Il conducente del camper è stato sottoposto sia all’alcoltest che al test tossicologico per verificare eventuali condizioni alterate alla guida.

I due feriti, un uomo di 43 anni e un altro di 51, sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, dove stanno ricevendo le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 Areu e i Vigili del fuoco per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area.