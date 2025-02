Ancona, senegalese minaccia i passanti con una bottiglia di vetro e poi aggredisce la polizia: finisce malissimo

24 febbraio 2025 a

Prima brandisce una bottiglia di vetro per intimorire i passanti, poi all'arrivo della polizia reagisce colpendo gli agenti con calci, pugni e gomitate: per questo, ad Ancona, un senegalese di 35 anni è stato fermato e arrestato. Una volante è intervenuta sul posto dopo le numerose segnalazioni su un uomo visibilmente alterato arrivate dai passanti. In un primo momento, il senegalese si sarebbe mostrato collaborativo con i poliziotti, poi quando gli agenti si sono avvicinati per identificarlo, è subito passato alla violenza.

Le accuse nei confronti del 35enne sono di violenza, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. L'uomo era già noto ai poliziotti perché nei giorni scorsi aveva tentato di farsi investire da alcune auto in transito nel quartiere Piano. Prima ancora, invece, aveva reagito dando dei morsi agli operatori delle Forze dell'ordine che cercavano di contenerlo in un altro contesto.

Il 35enne, quindi, è stato arrestato e portato presso le camere di sicurezza della Questura, dove rimarrà in attesa dell'udienza di convalida prevista per oggi, lunedì 24 febbraio. Per lui anche una sanzione per il suo stato di ubriachezza manifesta e un foglio di via con il quale il Questore gli ha ordinato di lasciare il capoluogo e di non farvi ritorno fino al 2029.