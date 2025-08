Meteo Giuliacci, sarà un giovedì nero: torna l'incubo 40 gradi

Qualcuno, magari chi è costretto a restare in città in attesa delle ferie (o perché già fatte), in questi giorni si starà rallegrando: pioggia, tempo variabile ma temperature generalmente più basse, soprattutto al Nord e nelle regioni del Centro Italia dove le perturbazioni continueranno per tutta domenica. Chi è al mare in Liguria, Friuli, Veneto, Romagna, Marche, Toscana o Lazio invece incrocerà le dita, sperando di godersi un po' di mare di spiaggia. Chi invece si è rifugiato più a Sud e nelle Isole non ha nulla da temere: sole splendente e caldo agostano.

Ma attenzione, avvertono gli esperti di Meteogiuliacci.it , il sito di previsioni del tempo e analisi fondato dal meteorologo tv Mario Giuliacci, perché la "parentesi" di questo luglio insolitamente mite (qualcuno a buon diritto potrebbe addirittura definirlo "freddo") sta per chiudersi: "Dopo giorni piacevoli dominati dall’anticiclone delle Azzorre - si legge -, nella prossima settimana avremo il ritorno di quello africano". Insomma, prepariamoci al grande ritorno del nemico per eccellenza delle estati (e delle notti) italiane, l'afa.

"A partire da lunedì 4 agosto e fino mercoledì 6 agosto avremo giornate soleggiate con sole e temperature piacevoli con punte massime che andranno dai 27 ai 32°C", spiega Giuliacci. L'anticlone africano farà irruzione giovedì 7 agosto. "Di conseguenza aumenteranno le temperature e i livelli d’afa. Si prevede che questa ondata di caldo potrebbe durare anche una decina di giorni", spiegano gli esperti meteo, con temperature massime che si aggireranno tra i 35°C e i 40°C e questa volta su tutta Italia.