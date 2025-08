Sanremo, fugge all'alt e rifiuta l'alcoltest: 21enne aggredisce i carabinieri

A Sanremo un ventunenne, colto in stato di ebbrezza alla guida del suo motociclo nei pressi di via Roma, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate. Il giovane, peraltro già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di sottrarsi al controllo non fermandosi all’alt e cercando di dileguarsi per le vie della città dei fiori a bordo della sua Honda 750. Inseguito e fermato dai militari in evidente stato di alterazione nei pressi di via Volta, il ragazzo ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico a mezzo di etilometro e ha aggredito i militari.

Tratto in arresto in flagranza per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per essersi rifiutato di effettuare l’accertamento all’etilometro, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i seguiti di legge.