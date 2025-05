Garlasco, l'avvocato dei Poggi: "Ecco chi è il supertestimone"

"La persona che il programma televisivo Le Iene definisce il supertestimone dell’omicidio di Garlasco mi si propose come detective". Lo ha dichiarato l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi, in relazione alla puntata mandata in onda ieri sera in cui l’uomo ha raccontato che una signora gli disse di avere visto Stefania Cappa "nel panico" con una borsa pesante nella casa di sua nonna a Tromello.

"Ho riconosciuto benissimo il supertestimone, è il figlio della signora che faceva le pulizie a casa della mia famiglia quando ero bambino qualche settimana dopo l’omicidio del 13 agosto - ha affermato Tizzoni -. Non ricordo se io gli chiesi se avesse sentito qualcosa in giro o se fu lui a contattarmi. In quelle settimane ricevevo decine di proposte di collaborazione, segnalazioni e suggerimenti come avviene nelle vicende mediatiche. Lui è tornato da me nei mesi successivi dicendo che ’aveva qualcosa' sulle sorelle Cappa ma senza mostrare ’nulla di concreto'. Gli ho detto di andare dai carabinieri perché in quel momento c’era già l’indagine aperta su Alberto Stasi".