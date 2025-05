Andrea Sempio, l'avvocato a Mattino 5: "Ci avrebbero massacrato"

"Menomale che non ci siamo presentati": Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, lo ha detto in collegamento con Federica Panicucci a Mattino 5 su Canale 5, riferendosi alla decisione di non far andare il suo assistito, nuovo indagato nell'inchiesta di Garlasco, a rispondere alle domande degli inquirenti in Tribunale. Il delitto è quello di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco ad agosto 2007, per cui è stato condannato solo l'ex fidanzato Alberto Stasi. L'inchiesta, però, è stata riaperta qualche mese fa e sul registro degli indagati ci è finito Sempio, 37 anni, amico del fratello della vittima, Marco Poggi.

Ieri si sarebbe dovuto tenere l'interrogatorio del 37enne, che però ha dato forfait su consiglio dei suoi avvocati. Sempre ieri, intanto, il Tg1 ha fatto sapere che nelle mani della Procura ci sarebbe un indizio pesante nei confronti di Sempio: un'impronta trovata sulla parete delle scale che portano alla cantina dei Poggi, proprio dove è stato trovato il corpo della giovane, condurrebbe proprio all'indagato.