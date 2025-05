Andrea Sempio, "non è sangue": la rivelazione sull'impronta

Il colore "rosa-violetto" dell'impronta palmare attribuita dalla Procura di Pavia ad Andrea Sempio "non dipende dalla presenza di sangue" ma dalla "reazione del reagente utilizzato dal Ris di Parma sulla parete delle scale. Lo ha spiegato a LaPresse il consulente genetista della famiglia di Chiara Poggi, Marzio Capra, spiegando perché la fotografia sia di colore rossastro. Il reagente utilizzato nel 2007 dagli investigatori per trattare le "pareti e del soffitto del primo tratto della scala che conduce alla cantina" è la ninidrina. Già nella relazione dell'epoca si scriveva che il "risultato di questo processo risulta completamente visibile a distanza di tempo pari almeno a una decina di giorni". Anche la Procura di Pavia, nella nota diffusa oggi sull'inchiesta relativa al delitto di Garlasco che vede indagato Andrea Sempio, non fa mai riferimento al sangue parlando di alcune "imprecisioni e inesattezze riportate dai media".

I pubblici ministeri di Pavia Napoleone-Civardi-De Stefano-Rizza, con i loro consulenti e il Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, stanno "procedendo a ulteriori investigazioni" rispetto a una "parte" della traccia 33 nella casa in cui fu uccisa Chiara Poggi che nel 2007 era stata ritenuta "non utile" e ora attribuita ad Andrea Sempio. Lo ha fatto sapere il Procuratore Fabio Napoleone nella nota in cui dà conto delle conclusioni della consulenza depositata ieri alla difesa di Sempio e utilizzata negli interrogatori di Alberto Stasi e Marco Poggi. Conclusioni che sono arrivate grazie alle "nuove potenzialità tecniche a disposizione, sia hardware che software" fa sapere la Procura ricostruendo l'intera storia di quelle impronte repertate nella villetta di via Pascoli.