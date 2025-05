Garlasco, Garofano ribalta tutto: "Di chi è l'altra impronta in cantina"

Garofano e il suo team considerano, all’epoca, quell’impronta non rilevante ai fini d’indagine e questa resta nell’ombra per 18 anni, fino a quando il caso non esplode nuovamente ed occupa le prime pagine di programmi tv e quotidiani oggi. Nel frattempo, Luciano Garofano è entrato nel collegio difensivo di Andrea Sempio, l’uomo finito nel mirino degli inquirenti e sul quale grava più di un’ombra sul delitto Poggi.

Garofano è stato ospite in collegamento di “4 di Sera”, programma di approfondimento e di attualità di Rete 4, condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti. Gli viene mostrata l’immagine repertata della famosa impronta ed il biologo, però, ne sminuisce la portata. Addirittura dubita che possa effettivamente appartenere ad Andrea Sempio: “Non giudico, dico solo che non sappiamo se quelle siano caratteristiche obiettivamente riconoscibili, perché questo fa la differenza. In un'impronta come quella che vedete, la numero 33, l'immagine è di qualità molto limitata, non è detto che quei punti si riconoscano con obiettività e il primo aspetto è questo, che quei punti siano riconoscibili e siano corrispondenti a quelli di Andrea Sempio. Poi – spiega Garofano - come diceva la dottoressa Majolo, noi dobbiamo comunque contestualizzare le cose. Sia il dna sia l'impronta e se pure appartenesse a Sempio, non dimentichiamoci che nella stessa parete c'era un'impronta di Marco Poggi e del capitano Cassese, impronte non insanguinate e che non possono essere datate e che possono avere una storia che nulla ha a che vedere con l'omicidio”.