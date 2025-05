Andrea Sempio, un sms inchioda la madre?

C’è una mamma che grida giustizia, Elisabetta Ligabò Stasi, per il figlio Alberto condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto di Chiara Poggi. E ce n’è un’altra, invece, finita nel mirino degli inquirenti per aver favorito l’alibi del figlio, Andrea Sempio, diventato il sospettato principale del caso di Garlasco. È Daniela Ferrari, ritenuta colei che avrebbe prodotto materialmente lo scontrino del parcheggio di Vigevano la mattina del 13 Agosto 2007. Conservato per un anno, prima di essere consegnato alla Procura di Vigevano come prova d’innocenza del figlio. È cronometrato alle 10:18 come arrivo, quasi un’ora dopo l’avvenuta morte di Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta di Via Pascoli tra le 9:12 e le 9:35. L’uscita, invece, è datata alle 11:18 di quel 13 Agosto. La Ferrari lo avrebbe ritrovato in auto, conservato e dato al figlio per potersi difendere. Ad oggi, comunque, la donna non è indagata.

Il colonnello Antonio Coppola ed il suo team indagano su orari e spostamenti e la prima stranezza è che il cellulare di Sempio quella mattina, a partire dalle 9:58 e fino alle 12:18 non si è mai spostato dalla cella di Garlasco corrispondente all’indirizzo di casa di allora e mai a Vigevano. Lo conferma anche un sms dell’amico di Andrea, Mattia Capra, datato alle 11:10 e che ne conferma la presenza a Garlasco, al contrario di quanto rilevato invece sul famoso scontrino del parcheggio. Sempio, dopo le 9:58 avrebbe percorso i 16 chilometri verso Vigevano per arrivare poco prima delle 10:18, quando, dopo aver trovato la libreria chiusa, è poi rincasato per le 11:10? L’ultimo evento è delle 12:18 e indica un sms in uscita. Ma ritorniamo a Daniela Ferrari.