San Zenone al Lambro, lo stupratore? Un giudice lo aveva rimesso in libertà

Harouna Sangare, 25enne originario del Mali, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su una 19enne alla stazione di San Zenone al Lambro, Milano. Nove mesi fa, Sangare era stato trattenuto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) dopo accuse di maltrattamenti da parte della compagna, ma la giudice Elisabetta Meyer del Tribunale di Milano non aveva convalidato il fermo, ritenendolo non socialmente pericoloso, permettendogli di tornare in libertà. Successivamente, Sangare ha trovato lavoro come aiuto cuoco alla Casa della Solidarietà di via Saponaro, Milano, dove risiedeva, mentre la convivente e la figlia erano in una località protetta, come riportato da Il Giornale.