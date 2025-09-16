Libero logo
CharlieKirk
IsraeleGaza
Flotilla

Di tendenza

San Zenone al Lambro, lo stupratore? Un giudice lo aveva rimesso in libertà

di Ignazio Stagnomartedì 16 settembre 2025
San Zenone al Lambro, lo stupratore? Un giudice lo aveva rimesso in libertà

(Polizia di stato)

1' di lettura

Harouna Sangare, 25enne originario del Mali, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su una 19enne alla stazione di San Zenone al Lambro, Milano. Nove mesi fa, Sangare era stato trattenuto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) dopo accuse di maltrattamenti da parte della compagna, ma la giudice Elisabetta Meyer del Tribunale di Milano non aveva convalidato il fermo, ritenendolo non socialmente pericoloso, permettendogli di tornare in libertà. Successivamente, Sangare ha trovato lavoro come aiuto cuoco alla Casa della Solidarietà di via Saponaro, Milano, dove risiedeva, mentre la convivente e la figlia erano in una località protetta, come riportato da Il Giornale.

San Zenone al Lambro, "metodo Yara" sui migranti: caccia allo stupratore

Le indagini sul caso di una 18enne violentata nella notte tra sabato e domenica nei pressi di un sottopassaggio della st...

La vittima, una 19enne, ha descritto un’aggressione durata un’ora, durante la quale Sangare l’avrebbe strangolata, facendola temere per la propria vita. Il gip del Tribunale di Lodi, Anna Cerreta, ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere per il 25enne, su richiesta del pm Martina Parisi, che ha evidenziato il rischio di fuga e la possibilità di reiterazione del reato, considerando i precedenti. Sangare resta ora in carcere, in attesa degli sviluppi giudiziari.

San Zenone a Lambro, 18enne stuprata: fermato un immigrato, "incastrato dal Dna"

A San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, è stato fermato un cittadino straniero, richiedente asilo, accusa...

Orrore Sulmona, violentano 12enne e postano video su WhatsApp: le immagini dei carabinieri

Orrore Sulmona, violentano ragazzina di 12 anni e postano video su WhatsApp

Portofino Portofino, "Mi uccido": 20enne stuprata, partono le motovedette

tagstuprosan zenone al lambro

Orrore Sulmona, violentano 12enne e postano video su WhatsApp: le immagini dei carabinieri

Orrore Sulmona, violentano ragazzina di 12 anni e postano video su WhatsApp

Portofino Portofino, "Mi uccido": 20enne stuprata, partono le motovedette

ti potrebbero interessare

720x576

Sulmona, violentano 12enne e postano video su WhatsApp: le immagini dei carabinieri

Redazione
1280x853

Sulmona, violentano ragazzina di 12 anni e postano video su WhatsApp

Ignazio Stagno
3072x2304

Portofino, "Mi uccido": 20enne stuprata, partono le motovedette

Ignazio Stagno
1280x850

San Zenone a Lambro, 18enne stuprata: fermato un immigrato, "incastrato dal Dna"

Ignazio Stagno