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Arrestata la maestra a luci rosse: "In auto e in classe", dettagli pazzeschi

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lunedì 30 marzo 2026
Arrestata la maestra a luci rosse: "In auto e in classe", dettagli pazzeschi

1' di lettura

Scandalo a luci rosse negli Stati Uniti, nel New Jersey. Ashley A. Fisler, un'ex insegnante di scuola media, è accusata di aver abusato sessualmente un suo studente. Ora deve rispondere di otto capi d'imputazione. Tra questi, violenza sessuale su minore, messa in pericolo del benessere e abuso d'ufficio. Stando a quanto dichiarato dalla procura della contea di Gloucester, la presunta vittima - che oggi ha raggiunto l'età adulta - ha denunciato tutto lo scorso 23 gennaio. I fatti risalirebbero al 2021, quando la donna insegnava presso la Orchard Valley Middle School.

Secondo le autorità, gli incontri si sarebbero verificati sia nell'auto della docente sia all'interno della stessa scuola. Una ricostruzione che emerge dagli atti dell’indagine e che ha portato all’incriminazione della donna. Intanto gli investigatori hanno analizzato i loro dispositivi digitali trovando numerosi messaggi che confermerebbero la relazione. "In aggiunta, Ashley Fisler avrebbe mandato al ragazzo diverse foto che la ritraevano senza vestiti" si legge nel comunicato. Lei, com'era prevedibile, ha negato tutto.

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La donna, se condannata, rischia fino a 20 anni di carcere per ciascun reato di primo grado e fino a 10 anni per quelli di secondo grado. Secondo fonti locali, l’insegnante non lavora più nella scuola dal mese di aprile 2023.

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