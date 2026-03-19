Novara, stuprata dal nordafricano: ammazzato per vendetta. La sentenza spiazza tutti

Un presunto omicidio per vendetta dopo una violenza sessuale. La Corte d'Assise di Novara ha assolto lo scorso febbraio con la formula "per non aver commesso il fatto” nei confronti di Nicolas Davanzo, 34 anni di Borgo Ticino, e della sua fidanzata F. D., 29 anni. In questo modo è caduto l'impianto accusatorio che vedeva nei due i responsabili dell’efferato omicidio di Fadili Charaf, il giovane pusher marocchino di 28 anni trovato senza vita, accoltellato, la sera del 25 luglio 2024 nei boschi di via Vecchia Ticino a Oleggio.

Stando alla ricostruzione del pm si era trattato di una vendetta privata. La ragazza infatti, solo pochi giorni prima, aveva denunciato di essere stata vittima di uno stupro brutale proprio da parte di Charaf. Secondo l'accusa, dal trauma si sarebbe passati alla giustizia sommaria. Da qui lo studio di alcuni messaggi e chat in cui la ragazza manifestava rabbia e intenzione di “fargliela pagare”. Secondo gli inquirenti sarebbe stato Davanzo l'esecutore materiale ed era anche presente sul luogo del delitto.