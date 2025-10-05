Settimo Vittone, auto si ribalta: morta una 18enne, feriti altri tre. Chi c'era alla guida

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Settimo Vittone, nel Canavese, causando la morte di una ragazza di 18 anni di Oulx e ferendo seriamente altri tre giovani tra i 17 e i 18 anni. L'auto coinvolta, una Land Rover Defender guidata da un neopatentato di Salbertrand, è finita in un canale di scolo lungo la statale 26, ribaltandosi dopo un impatto violentissimo. I ragazzi sono rimasti intrappolati nel veicolo capovolta, e la giovane vittima è apparsa subito in condizioni critiche: rianimata a lungo sul posto dal personale del 118, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Ivrea con un'ambulanza medicalizzata, ma è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Gli altri tre feriti sono stati ricoverati, con prognosi non letali secondo le fonti sanitarie. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica, senza escludere eccesso di velocità o un colpo di sonno, mantenendo aperte tutte le ipotesi.Episodi simili sottolineano il dramma degli incidenti stradali tra i giovani in Piemonte e Italia. Nel 2016, sulla stessa statale 26 a Settimo Vittone, il 21enne Eric Gobbo perse la vita in un violento scontro tra la sua motocicletta e una Ford Focus, decedendo durante il trasporto al Cto. Nel settembre 2023, due motociclisti trentenni morirono in incidenti nel Canavese e Astigiano, con uno scontro inevitabile contro un'auto. Più recentemente, nell'ottobre 2024, un ragazzo di 21 anni di Centallo morì in uno scontro frontale sulla statale 20 a Cuneo.