Milano, si schianta con la Porsche sulle auto in sosta: morto un 21enne e due feriti

È morto nella mattinata di domenica 29 marzo Lorenzo P., il ragazzo di 21 anni coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto all’alba a Milano.Il giovane era alla guida di una Porsche Spyder presa a noleggio con targa tedesca. Poco prima delle ore 6, in viale di Porta Vercellina all’incrocio con via Matteo Bandello, ha perso il controllo dell’auto mentre affrontava una curva nei pressi del carcere di San Vittore.

La vettura, secondo le prime ricostruzioni, ha urtato violentemente il cordolo sulla destra per poi schiantarsi contro quattro auto parcheggiate lungo la carreggiata, finendo la sua corsa nel parterre alberato.Lorenzo P. è stato estratto dalle lamiere in codice rosso e trasportato d’urgenza al Policlinico di Milano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi e il giovane è deceduto nel corso della mattinata.

Ferite in modo lieve le due ragazze che viaggiavano con lui, di 19 e 20 anni, trasportate rispettivamente al pronto soccorso del San Carlo e del Fatebenefratelli. Le loro condizioni non destano preoccupazione.La Polizia Locale di Milano sta effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è soprattutto l’eccesso di velocità, che potrebbe aver fatto perdere il controllo della potente sportiva al 21enne.