Lorenzo Mattia Persiani, cosa è successo prima dello schianto a bordo della Porsche

Nella notte tra sabato e domenica a Milano, Lorenzo Mattia Persiani, 21enne studente di odontoiatria al San Raffaele, ha perso il controllo della sua Porsche 718 Spyder RS (bolide da 500 cavalli) mentre tornava da una serata all’Apophis Club insieme a due amiche, Alice e Allegra.Il dramma si è consumato al termine del grande curvone che da viale Papiniano porta in viale di Porta Vercellina. Il giovane, che viaggiava a forte velocità, ha urtato violentemente con le ruote contro il cordolo interno del marciapiede destro.

Da quel momento è iniziata una carambola drammatica e senza scampo: la Porsche ha impattato con violenza contro diverse auto parcheggiate, facendo saltare come birilli i paletti d’acciaio piantati nell’asfalto. Senza più controllo, l’auto ha attraversato tutta la carreggiata per oltre 100-150 metri, concludendo la sua corsa con un ultimo testacoda contro il parterre centrale.Le due amiche, sedute una sull’altra sul posto passeggero (la vettura omologata solo per due posti), si sono salvate con lievi ferite grazie agli airbag.