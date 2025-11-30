Libero logo
Firenze, moglie e marito morti in casa: ferite da arma da taglio

domenica 30 novembre 2025
Firenze, moglie e marito morti in casa: ferite da arma da taglio

Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita, con ferite da arma da taglio, in casa: è successo a Firenze. Lui, un antiquario molto noto in città, aveva 74 anni e lei, ex dipendente comunale, 68. Entrambi italiani. Dopo che è stato lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i medici del 118, che però hanno potuto solo constatare il decesso della coppia, e i carabinieri per gli accertamenti del caso. La casa è finita sotto sequestro. Secondo quanto trapelato finora, l'ipotesi prevalente sarebbe quella di omicidio-suicidio, ma si indaga anche su altre piste, come quella del duplice omicidio. Al momento l'attività investigativa è in corso.

I corpi di moglie e marito sono stati trovati nell'abitazione, all'interno di una palazzina a più piani del primo '900. Un edificio abitato soprattutto da famiglie. Sul posto gli investigatori dei carabinieri sono coadiuvati dai colleghi della sezione scientifica. Nell'alloggio sarebbero state trovate molte tracce di sangue in diverse stanze dell'abitazione. A dare l'allarme, intorno alle 14.30 di oggi, domenica 30 novembre, sarebbe stato il figlio 35enne della coppia. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati uccisi con un'arma da taglio. Un'ipotesi dedotta dalle lesioni riportate da entrambi. 

firenze

