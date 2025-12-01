Famiglia nel bosco: come si è presentato il padre nella nuova casa

Nathan , il padre della famiglia anglo-australiana che da anni vive isolata nel bosco di Palmoli (Chieti) in condizioni di autosufficienza estrema, ha iniziato ieri il trasloco nel casolare "Nonna Gemma", messo gratuitamente a disposizione dal ristoratore ortonese Armando Carusi .Per la prima volta da quando è scoppiata la vicenda, Nathan ha varcato la soglia di una casa "normale": si tratta di una soluzione temporanea in attesa della ristrutturazione e messa a norma della loro abitazione nel bosco.

Con buste di vestiti, coperte e pochi effetti personali, l’uomo ha iniziato a trasferirsi nell’immobile ristrutturato per scopi turistici, a pochi minuti dal luogo dove la famiglia viveva senza acqua corrente né elettricità.Il trasferimento potrebbe rivelarsi decisivo per il ricorso presentato contro l’ordinanza del Tribunale dei Minori dell’Aquila del 20 ottobre scorso, che ha disposto l’allontanamento dei tre figli minori (affidati insieme alla madre Catherine in una comunità protetta). Mostrare alle istituzioni la volontà di rientrare in una dimora con servizi essenziali e condizioni igienico-sanitarie adeguate è infatti uno degli elementi che i giudici valuteranno per decidere sull’eventuale riunificazione familiare."Ci auguriamo che ora le istituzioni si muovano per riunire la famiglia", ha commentato Leonora Carusi, figlia del proprietario.