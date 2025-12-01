Libero logo
Garlasco
Famiglia nel Bosco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Famiglia nel bosco: come si è presentato il padre nella nuova casa

lunedì 1 dicembre 2025
Famiglia nel bosco: come si è presentato il padre nella nuova casa

1' di lettura

Nathan, il padre della famiglia anglo-australiana che da anni vive isolata nel bosco di Palmoli (Chieti) in condizioni di autosufficienza estrema, ha iniziato ieri il trasloco nel casolare "Nonna Gemma", messo gratuitamente a disposizione dal ristoratore ortonese Armando Carusi.Per la prima volta da quando è scoppiata la vicenda, Nathan ha varcato la soglia di una casa "normale": si tratta di una soluzione temporanea in attesa della ristrutturazione e messa a norma della loro abitazione nel bosco.

Con buste di vestiti, coperte e pochi effetti personali, l’uomo ha iniziato a trasferirsi nell’immobile ristrutturato per scopi turistici, a pochi minuti dal luogo dove la famiglia viveva senza acqua corrente né elettricità.Il trasferimento potrebbe rivelarsi decisivo per il ricorso presentato contro l’ordinanza del Tribunale dei Minori dell’Aquila del 20 ottobre scorso, che ha disposto l’allontanamento dei tre figli minori (affidati insieme alla madre Catherine in una comunità protetta). Mostrare alle istituzioni la volontà di rientrare in una dimora con servizi essenziali e condizioni igienico-sanitarie adeguate è infatti uno degli elementi che i giudici valuteranno per decidere sull’eventuale riunificazione familiare."Ci auguriamo che ora le istituzioni si muovano per riunire la famiglia", ha commentato Leonora Carusi, figlia del proprietario.

Famiglia nel bosco, come vivono i "neo rurali": una giornata con Sabine e Wouter

Quando - dopo una lunga e tortuosa strada tra i boschi piemontesi - molli l’auto sotto un albero e ti incammini a ...
tag
famiglia nel bosco

Editoriale I tre campanelli che fanno suonare l'allarme giustizia

Chi rifiuterebbe questo gioiellino? Famiglia nel bosco, "sì" alla casa offerta gratis: ecco le foto. Tutto torna...

Palmoli Famiglia nel bosco, "Nathan e Catherine verso l'ok": la svolta decisiva

ti potrebbero interessare

Meteo Giuliacci, dicembre non sarà normale: i giorni da incubo da segnare

Meteo Giuliacci, dicembre non sarà normale: i giorni da incubo da segnare

Garlasco, il retroscena imbarazzante: ecco perché Stasi è finito dentro

Garlasco, il retroscena imbarazzante: ecco perché Stasi è finito dentro

Andrea Sempio, è svolta: voci choc dalla procura, cosa sta succedendo

Andrea Sempio, è svolta: voci choc dalla procura, cosa sta succedendo

Firenze, moglie e marito morti in casa: ferite da arma da taglio

Firenze, moglie e marito morti in casa: ferite da arma da taglio

Redazione