Famiglia nel bosco, Nathan da La Russa? "Niente giacca e cravatta", esplode il caso

Dalla vita immersa nella natura a un appuntamento nelle istituzioni: per la cosiddetta “famiglia nel bosco” è arrivato il momento di confrontarsi con la dimensione più formale della vita pubblica. Nathan e Catherine domani, mercoledì 25 marzo, vedranno il presidente del Senato, Ignazio La Russa. A catturare l’attenzione, però, non è solo il valore istituzionale dell’incontro, ma anche un dettaglio più umano e quotidiano. Nathan, il padre, avrebbe infatti manifestato qualche perplessità all’idea di indossare giacca e cravatta per l’occasione. Già, giacca e cravatta mai.
La coppia probabilmente sarà accompagnata dai propri difensori, gli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella. Abituato a una vita lontana dalle convenzioni, fatta di libertà, ritmi naturali e abiti pratici, il passaggio a un abbigliamento formale rappresenta per lui un piccolo ma significativo cambiamento. Un gesto semplice, ma che racconta bene il contrasto tra lo stile di vita scelto dalla famiglia e le regole del contesto istituzionale. Resta da vedere se Nathan alla fine cederà alla giacca e alla cravatta o se troverà un compromesso più in linea con il suo stile. Nel frattempo Catherine sceglie una linea diversa e lo fa pubblicamente, ha dichiarato all’inviato della trasmissione Dentro la Notizia su Canale 5: "Non voglio più litigare con nessuno, sto dicendo sì a tutte le richieste".
Famiglia nel bosco, 30 giorni decisivi: che cosa può accadereUn mese. Ché oramai non si può più aspettare, ché s’è aspettato pure parecchio,...
Inizialmente aveva rifiutato l’idea di trasferirsi nell’appartamento del Comune di Palmoli poiché troppo vicino alla scuola non posizionato in un posto isolato, ora ha accettato il trasferimento nella casa di frazione Fonte La Casa. Il trasferimento è fissato per metà aprile, con l’obiettivo di ricongiungersi ai tre figli che si trovano ancora in una struttura protetta a Vasto.