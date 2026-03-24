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Famiglia nel bosco, Nathan da La Russa? "Niente giacca e cravatta", esplode il caso

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martedì 24 marzo 2026
Famiglia nel bosco, Nathan da La Russa? "Niente giacca e cravatta", esplode il caso

2' di lettura

Dalla vita immersa nella natura a un appuntamento nelle istituzioni: per la cosiddetta “famiglia nel bosco” è arrivato il momento di confrontarsi con la dimensione più formale della vita pubblica.  Nathan e Catherine domani, mercoledì 25 marzo, vedranno il presidente del Senato, Ignazio La Russa. A catturare l’attenzione, però, non è solo il valore istituzionale dell’incontro, ma anche un dettaglio più umano e quotidiano. Nathan, il padre, avrebbe infatti manifestato qualche perplessità all’idea di indossare giacca e cravatta per l’occasione. Già, giacca e cravatta mai.

La coppia probabilmente sarà accompagnata dai propri difensori, gli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella. Abituato a una vita lontana dalle convenzioni, fatta di libertà, ritmi naturali e abiti pratici, il passaggio a un abbigliamento formale rappresenta per lui un piccolo ma significativo cambiamento. Un gesto semplice, ma che racconta bene il contrasto tra lo stile di vita scelto dalla famiglia e le regole del contesto istituzionale. Resta da vedere se Nathan alla fine cederà alla giacca e alla cravatta o se troverà un compromesso più in linea con il suo stile.  Nel frattempo Catherine sceglie una linea diversa e lo fa pubblicamente, ha dichiarato all’inviato della trasmissione Dentro la Notizia su Canale 5: "Non voglio più litigare con nessuno, sto dicendo sì a tutte le richieste".

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