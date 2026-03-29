Famiglia nel bosco, la denuncia di Catherine: "I miei figli malati e soli"

"Non dormo, i miei figli sono malati e soli": così mamma Catherine si sarebbe sfogata con le persone a lei vicine a poco meno di un mese dall'udienza che dovrà decidere sul possibile ricongiungimento con i tre figli di 6 e 8 anni. Questi ultimi sono stati allontanati da lei e dal papà, Nathan Trevallion, su ordine del tribunale dell'Aquila, che ha giudicato non idoneo il casolare in mezzo ai boschi di Palmoli in cui stavano crescendo. La donna avrebbe raccontato che i piccoli hanno la febbre e che lei sarebbe devastata dal fatto di saperli ammalati e di non essere autorizzata a visitarli. "È ingiusto sotto ogni aspetto. Cosa ho fatto per meritare una cosa del genere?", si sarebbe chiesta Catherine.

Lo psichiatra Tonino Cantelmi, nel team dei consulenti dei legali dei coniugi Trevallion, parlando con LaPresse ha lanciato un appello: “Dobbiamo restituire a Catherine la dignità e accompagnare il suo dolore, scambiato superficialmente come ostilità. Quale madre potrebbe stare tranquilla in una situazione simile?". E ancora: "Ho deciso di rendere pubblico, attraverso i frammenti meno drammatici di una lunga e disperata conversazione notturna, il dolore immenso di Catherine. Durante la notte appena trascorsa, riferisce di sapere che i suoi figli hanno la febbre. Questa notizia e il non poterli accudire non le consente di dormire, è preoccupata, inquieta e addolorata”.