Paura per il Papa: il gesto choc, interviene la Gendarmeria

lunedì 8 dicembre 2025
L’8 dicembre, come da tradizione, circa 30 mila persone hanno riempito piazza di Spagna per l’omelia floreale del Papa alla statua dell’Immacolata. Francesco, con la tradizionale mozzetta rossa, è arrivato in auto scoperta dopo una breve sosta in via Condotti, dove ha ricevuto il saluto dei commercianti e dell’Associazione Santissima Trinità.Il Pontefice ha deposto un mazzo di rose bianche ai piedi della colonna, ha recitato la preghiera e ha impartito la benedizione alla folla in un clima di grande raccoglimento.

Presenti autorità, religiosi e migliaia di pellegrini. Qualche momento di tensione al termine della cerimonia, in via Due Macelli: mentre la Papamobile lasciava la piazza, alcune attiviste di PETA hanno tentato di srotolare striscioni contro le corride e l’uso degli animali. I gendarmi vaticani sono intervenuti immediatamente, abbassando i cartelli e bloccando le manifestanti. Il corteo papale si è fermato per pochi secondi, poi ha proseguito regolarmente verso il Traforo. Non è la prima volta: lo stesso gruppo aveva già provato una protesta analoga l’anno scorso, sempre l’8 dicembre, quando Francesco utilizzava la più sobria Fiat 500. Nonostante l’episodio, la celebrazione si è conclusa serenamente, confermandosi uno dei momenti più sentiti della tradizione romana.

