Paura per il Papa: il gesto choc, interviene la Gendarmeria

L’8 dicembre, come da tradizione, circa 30 mila persone hanno riempito piazza di Spagna per l’omelia floreale del Papa alla statua dell’Immacolata. Francesco, con la tradizionale mozzetta rossa, è arrivato in auto scoperta dopo una breve sosta in via Condotti, dove ha ricevuto il saluto dei commercianti e dell’Associazione Santissima Trinità.Il Pontefice ha deposto un mazzo di rose bianche ai piedi della colonna, ha recitato la preghiera e ha impartito la benedizione alla folla in un clima di grande raccoglimento.

Presenti autorità, religiosi e migliaia di pellegrini. Qualche momento di tensione al termine della cerimonia, in via Due Macelli: mentre la Papamobile lasciava la piazza, alcune attiviste di PETA hanno tentato di srotolare striscioni contro le corride e l’uso degli animali. I gendarmi vaticani sono intervenuti immediatamente, abbassando i cartelli e bloccando le manifestanti. Il corteo papale si è fermato per pochi secondi, poi ha proseguito regolarmente verso il Traforo. Non è la prima volta: lo stesso gruppo aveva già provato una protesta analoga l’anno scorso, sempre l’8 dicembre, quando Francesco utilizzava la più sobria Fiat 500. Nonostante l’episodio, la celebrazione si è conclusa serenamente, confermandosi uno dei momenti più sentiti della tradizione romana.