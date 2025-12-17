Libero logo
Open Arms, il pg di Cassazione: Salvini va assolto, sinistra già in tilt

mercoledì 17 dicembre 2025
1' di lettura

Confermare l'assoluzione del ministro Matteo Salvini nell'ambito del procedimento Open Arms. Lo ha chiesto la procura generale della Cassazione, a conclusione della requisitoria davanti alla quinta sezione penale della Suprema Corte.

Secondo i pg Luigi Giordano e Antonietta Picardi, va rigettato il ricorso presentato dalla procura di Palermo contro l'assoluzione di Salvini in primo grado. Salvini e' stato assolto "perche' il fatto non sussiste" dal tribunale di Palermo nel dicembre 2024 dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, per lo sbarco negato di 147 persone, tra cui minori, soccorse dalla ong Open Arms nel corso di tre salvataggi nell'agosto 2019, quando rivestiva l'incarico di ministro dell'Interno: contro tale sentenza, la procura di Palermo ha presentato un ricorso 'per saltum' direttamente in Cassazione. Il verdetto è atteso in giornata.

Ma di fatto la richiesta del pg di Cassazione potrebbe già dare un'indicazione su quale potrebbe essere il verdetto definitivo. Per saperlo bisognerà attendere qualche ora. Intanto la difesa di Salvini incassa un punto a favore nell'attesa di portare i tre punti a casa e di ammutolire una sinistra che da anni usa le vicende giudiziarie per alimentare il dibattito politico contro il centrodestra.

