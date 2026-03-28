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Giorgia Meloni, cena e vertice con Tajani e Salvini a casa della premier

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sabato 28 marzo 2026
Giorgia Meloni, cena e vertice con Tajani e Salvini a casa della premier

1' di lettura

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato ieri sera i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Lo confermano all'Ansa qualificate fonti di governo, spiegando che si è trattato di una delle riunioni di routine per fare il punto. Il vertice si è tenuto nella residenza romana della premier, come anticipato da Repubblica.it. 

Secondo il retroscena di Lorenzo De Cicco su Repubblica, sul tavolo le prossime mosse per rilanciare l’azione di governo, soprattutto in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. La premier e i due vice si sarebbero fermati a parlare ieri già a margine del Consiglio dei ministri. Poi si sarebbero dati appuntamento in serata per una cena. Fonti parlamentari del centrodestra fanno sapere che la leader di Fratelli Italia abbia voluto fare una chiacchierata con i suoi alleati a palazzo Chigi in occasione della riunione di governo che ha varato il cosiddetto decreto fiscale. Poi, a quanto apprende l'Adnkronos, la presidente del Consiglio si sarebbe incontrata con i vicepremier a cena, lontano da occhi indiscreti, probabilmente nella sua abitazione all'Eur, per fare il punto della situazione dopo la sconfitta dei sì al referendum sulla riforma della giustizia. Sul tavolo i principali temi di attualità politica interna (compresa la legge elettorale) e internazionale.

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