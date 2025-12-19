Luigi Bacialli, "ecco perché il direttore è stato massacrato in strada"

Sarebbe residente nella stessa via dove è avvenuta l'aggressione l'autore dell'episodio di violenza fisica di cui è stato vittima, pare senza gravi conseguenze, il direttore dei notiziari del gruppo veneto Medianordest Luigi Bacialli. Lo si apprende dal sindaco di Treviso Mario Conte, intervenuto poco prima delle 13.00 in via Cornarotta, centralissima via su cui si affaccia anche il comando dei carabinieri.

"Esprimo la mia solidarietà al direttore Bacialli che è un amico - ha detto Conte -; da quello che ho appreso si tratterebbe di una discussione originata da un bisticcio verbale a causa del comportamento dei cani del direttore. Non conosco il presunto autore del gesto, di cui si stanno occupando le forze dell'ordine. Certo è che gesti di rabbia estrema se ne sentono ormai quotidianamente. Questo è sinonimo di un livello sempre più alto di 'stress comunitario', che deve farci tutti quanti un po' riflettere. La motivazione per cui il direttore sarebbe stato aggredito mi pare del tutto priva di senso". All'origine del diverbio ci sarebbe stata una piccola macchia di urina lasciata vicino al muro esterno dell'abitazione da uno dei due cani di piccola taglia, inseparabili compagni del giornalista, che attualmente è in fase di dimissione dal pronto soccorso di Treviso.